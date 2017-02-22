HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz Gözaltına Alındı

PKK propagandası yaptığı öne sürülen HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz ve partinin iki il yöneticisi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun talimatı doğrultusunda HDP il yöneticileri ve parti üyelerinin dün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yaptığı basın açıklamasıyla ilgili çalışma başlattı.

AA’da yer alan habere göre, izinsiz olarak gerçekleştirildiği belirtilen bu basın açıklamasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonların eleştirilmesi, PKK propagandasının yapılması ve polisin suç delili olarak el koyduğu pankartlardaki yazıların değerlendirilmesi üzerine HDP İl Başkanı Mahfuz Güleryüz ve partinin iki il yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

PKK propagandası yaptığı öne sürülen Güleryüz ve iki yönetici polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.