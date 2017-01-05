HDP İstanbul İl Yöneticileri Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hâkimliğe sevk edilen, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Erbaş ve İl Başkan Yardımcısı Güzel’in de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve İl Başkan Yardımcısı Aysel Güzel ile İstanbul il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheliden 11’i, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı tüm şüphelileri, tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Erbaş ile İl Başkan Yardımcısı Güzel’in de bulunduğu 9 şüphelinin, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hâkimlik, diğer 2 kişinin ise adlî kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.