HDP Gaziantep İl Başkanı Gözaltına Alındı
Gaziantep'te, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Erkan Şahin, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan HDP İl Başkanı Erkan Şahin, sabah saatlerinde geldiği Gaziantep Adliye Sarayında polis tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Şahin, daha sonra ifade için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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