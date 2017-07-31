HDP Batman Milletvekili Gözaltına Alındı

Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başaran, Batman Adliyesi'ne götürüldü.