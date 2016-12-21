HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici Tutuklandı

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21.12.2016 23:56
HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici Tutuklandı
Ankara'da PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin de arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin de arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen günlerde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcıları, şüphelilerden HDP Ankara İl Başkanı Binici ile Civan Yıldırım, Üsküdar Yumuş ve Mehmet Baytekin'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Bu kişiler, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklandı.

Savcılar, şüphelilerden, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yıldırım ve Ramazan Güney'i ise serbest bıraktı.

Ancak savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, bu kişilere haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

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