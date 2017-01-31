HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Tutuklandı
Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkartıldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Beştaş tutuklandı.
Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkartıldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tutuklanmasına karar verildi.
Nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Beştaş, adliyeye götürüldü.
Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Beştaş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: meral danış beştaş, hdp
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