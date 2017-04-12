Hayır(!)dır Perinçek Sen Ne Zamandır Cehenneme İnanıyorsun?

Maocu Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek bugün ki yazısında “'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırın" ifadelerini kullandı.

Maoucu Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 16 Nisan referandumunda Evet oyu verenlerin cehennemlik olduğunu yazdı. Yazısında ABD’nin Suriye’de Esed üssüne saldırısına PKK/PYD’nin sevindiği ve bunların “Evet”e destek olduğunu yazmış. Perinçek, PKK/PYD ve IŞİD’in “Evet” cephesinde yer aldığını belirtmiş. Herhalde, bu iki örgütünde “Evet” verenlere tehditlerini ve “Evet” çıkarsa ülkeyi kan gölüne çevirme söylemlerini görmemiş veya görmek istemiyor. Ayrıca Perinçek, Esed'in üssüne yapılan saldırıyı alkışlayanlar yazdığı gibi, İdlib'teki kimyasal katliamı alkışlayanları da açıklasaydı.

Perinçek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"ABD'nin Tomahawk füzelerini kimler alkışladı, görmediniz mi?

İsrail en başta, sonra PKK/PYD, IŞİD, terör örgütlerinin cümlesi!

Teröristlere bir 'Evet' oyu da siz verecekseniz, o 'Evet'in hesabını ne milletinize, ne komşularımıza, ne insanlığa, ne de vicdanınıza veremezsiniz! Ömrünüz boyunca azap çekmeye hazır olun!

ABD-İsrail cephesi, şer cephesidir.

Şer cephesine 'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırtın!

Siz vatandaşlarımıza Şer cephesine 'Hayır' demek yakışır.

Vurun mührü 'Hayır'a!

Vicdanınızdaki cennette yaşamak için bir 'Hayır' mührü de siz vurun Şer cephesine!"