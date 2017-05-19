Hayırda Buluşanlar Topluluğu’ndan Ramazan Öncesi Yardım Dağıtımı 

Yenimahalle'de önceden tespit edilen ailelere yapılan yardıma topluluk danışmanı, gönüllüleri ve mahalle muhtarı eşlik etti. Farklı duyguların yaşandığı, sokaktaki çocuklara da küçük Hediyelerin dağıtıldığı yardım çalışmasında konuyla ilgili duygularını topluluk gönüllüsü Kezban Ercan şöyle aktardı:

"Bazı güzellikleri ve incelikleri görmeye gözümüz yetmez, gönül işte bunun için vardır. Bütün mesele yüreğe dokunabilmektir aslında. Sıcak bir bakış, içten bir gülüş mutluluğumuza sebep olabilir. Bizler bunun için çıktık yola. Bir insanın gülümsemesi mutluluk sebebimizdi. Yardım ihtiyacı olanlara maddi manevi destek olmak, el uzatabilmek, bir şeyler yaparak yaralarının küçük bir kısmı da olsa kapatabilmekti tek amacımız. Bu amaç için hareket eden topluluğumuzla bu kez maddi sıkıntı çeken ailelerimize maddi yardımda bulunduk. Onların dertleriyle hemhal olmaya çalıştık. Öyle içtendi ki bakışları, duaları, teşekkürleri yüreğimizin en ücra köşelerine kadar dokunuyordu samimiyetleri. Kimisi engelli, kimisi tamamıyla bakıma muhtaç kimseler ve hepsinin daha bilmediğimiz görmeye zamanımızın olmadığı belki de onların anlatamadığı mahremiyetleri...

Yapmış olduğumuz birkaç saatlik yardım faaliyeti bizim bütün günümüzü besledi. O mahcup bakışlar, ”öğrenciden yardım alamayız, siz öğrencisiniz, bunu kabul edemeyiz” cümleleri, mütevazilikleri, mahcubiyetleri, hassasiyetleri bir yandan bizleri düşündürürken diğer yandan da insanımızın ihtiyaçları olduğu halde ne kadar da ince ruhlu olduklarını bir daha hepimize hatırlattı.

Aslında hepimizde başkalarının dertlerine katlanacak güç vardır. Mühim olan bu gücün farkında olmak ve bunun için harekete geçmektir. Bizlere bu yola çıkmayı nasip eden ve gücümüzü fark etmemize vesile olan başta Hatip Erdoğmuş hocamıza, maddi manevi desteklerini esirgemeyen bütün yardımsever vatandaşlarımıza, üniversitemize, öğrenci arkadaşlarımıza ve en önemlisi; bizlere kapılarını açan, dertlerini anlatan, sıcak tebessümleriyle içimizi ısıtan, dualarıyla bu dünyamıza ve ahiretimize katkı sağlayan, ellerin çok olunca yüreklerin hafifleştiğini hatırlatan ailelerimize sonsuz teşekkürler.

Kim bilir belki de yarınlarımızın hediyesi olacaktı bugün yaptıklarımız. Hayırlı işlerde buluşmak dileğiyle..."