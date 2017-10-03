Hayırda Buluşanlar Topluluğu’ndan Muş’taki Okullara Yardım

Gönüllüler tarafından yardımlar Yarpuzlu köyü ilkokulu, ortaokulu ve anasınıfına; Soğucak köyü ilk ve ortaokuluna; Sungu Mehemet Akif Ersoy İlkokuluna ve Sungu Ortaokullarına yapıldı.

Yardım dağıtımına Topluluğun Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş ve topluluk gönüllülerin yanısıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu da eşlik etti.

Öğrencilere yardım olarak: kitap, defter, kalem, silgi, kalemtıraş ve anasınıfı öğrencilerine çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

Konuyla ilgili Topluluk Danışmanı Hatip Erdoğmuş: “ Geçen yıl LYS çıkışında gönüllülerimiz 1.300 kırtasiye seti topladı. Yaz tatiline denk geldiği için dağıtımlarını yapamamıştık. Bu yıl dönem başında dağıtımlarını yapmak üzere hazırladık. Bunlara defter ve kitaplar ekledik, anasınıfı için de oyuncaklar temin ettik. Dönem başında öğrencilerimizin de ihtiyacı görülsün diye dağıtımına çıktık. Bugün 1100 öğrencimizde az da olsa bir tebessüme vesile olduğumuz için çok mutluyuz Öğrencilerimizin mutluluklarını gördükten sonra gönüllülerimiz bu işlere daha fazla yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar hayırseverlerimiz de bu konularda duyarlı olunca bize de bunları ulaştırmak kalıyor. Bunların ulaştırılmasında Üniversitemizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmekle birlikte aynı zamanda teşvik de ediyor.” dedi.