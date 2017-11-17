Hayırda Buluşanlar Topluluğu’ndan Koruma Altındaki Çocuklarla Köydeki Okullara Yardım

Topluluğun Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş: “ Bir yıl içerisinde gönüllülerimizle toplam on sekiz köy okuluna yardımları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere yardımların temini noktasında yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca burdaki botların teminini üstlenen Temiz Kalpli Ellere de çok teşekkür ederiz. Bugün bizlere eşlik eden Koruma Altındaki çocuklarımız etkinliğe ayrı bir renk kattılar. Artık onlar “alan el değil veren el” olmanın mutluluğunu yaşadılar. Akranlarına kendi elleriyle yardımları dağıtmanın mutluluğu ve sevinci gözlerine yansımıştı. Kardeşlerinin ayaklarının soğuktan korunması için kendi elleriyle ona yeni botunu giydiren çocuklarımızın heyecanı, çabası görülmeye değerdi. Etkinlik boyunca Koruma Altındaki çocuklarımızla Üniversiteli gönüllülerimizin samimiyeti, sohbeti de etkinliğe ayrı bir anlam kattı. İnşaallah gücümüz yettiği kadarıyla okullarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimize tekrardan çok teşekkür ederiz, ihtiyaç sahiplerinin, özellikle kış gelmeden, onların yardımlarına ihtiyaçlarının olduğunu tekrardan hatırlatmış da olalım. Koruma Altındaki çocukları bu etkinliğe katan, onlara bir baba şefkati ile yaklaşan Muş ASPİM müdürümüz Abdulbari Aksoy Bey’e ve ekibine çok teşekkür ederiz. Etkinliklerimizde desteklerini her zaman aldığımız, bizlere imkanlar sunan değerli Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat hocamıza da çok teşekkür ederiz. Ayrıca şimdiye kadar gittiğimiz tüm köy okullarına bizlere eşlik eden, bu güzel anlarda mutluluğumuza ortak olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız değerli Metin Aksu hocamıza da çok teşekkür ederiz.

Etkinlik ile ilgili topluluk gönüllüsü Dilek Aslan şu duyguları paylaştı: ”Dün her şeyden önce biz o çocukların gözlerindeki gülümsemeyi keşfedebildik. Küçük hediyelerle nasıl da büyük mutluluklara vesile olabileceğimizi gördük. Çocuklar belki çok zor şartlar altında yaşıyor ve eğitim görüyorlardı buna rağmen gülmeyi eksik etmiyorlardı yüzlerinde. Götürdüğümüz yardımları dağıttığımız esnada çocukların birbirine sevinçle bakması, arkadaşlarına sende aldın mı senin kaleminin rengi ne, botun kaç numara gibi sözcüklerin havada uçuşması elbette bizleri çok mutlu etti. Hayırda Buluşanlar Topluluğu olarak her kalbe dokunuş yapıyoruz. Vesile olanlara, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Her zaman ‘Biriktirdiğimiz değil paylaştığımız bizimdir’ diyoruz.