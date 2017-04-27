Hayırda Buluşanlar Topluluğu’ndan “Apaçi Gençlik” Konferansı

Muş Alparslan Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa yoğun bir ilgi vardı. Konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Topluluğun akademik danışmanı Hatip Erdoğmuş’un selamlama konuşmasından sonra topluluk başkanı Nurhan Eğin toplulukları ve yaptıklarıyla ilgili bilgiler verdi. Topluluğun tanıtım videosunun izlenmesinin ardından “Apaçi Gençlik” konulu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Doç. Dr. Yaman sözlerine ‘Apaçi’ kavramının tarihte ilk defa 20. yy’ın başlarında Paris’in belli mahallelerinde işsiz, şiddet yanlısı ve holigan bir topluluğu nitelemek için kullanıldığını belirterek başladı. ‘Apaçi’ kavramının tarihsel kökeni üzerinde duran Doç. Dr. Yaman, apaçi gençliğini anlatan görseller eşliğinde, yaşamlarına tanık olduğu gençlerin hikâyelerinden bahsetti.

Esenler ve Bağcılar semtlerinde uzun seneler boyunca birçok saha araştırması yapan, apaçi olarak nitelendirilen gençlerle yakın iletişimde bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Yaman, toplumda çokça horlanan, ağır hakaretlere ve alaylara maruz kalan bu gençlerin hayatlarındaki kırılma noktalarına değindi. Birçok örnek üzerinden apaçi akımını analiz eden konuşmacı bu gençlerin aslında çok da bilinçli tercihlerle bu yolu seçmediklerini, içlerinde bulundukları toplumun bu seçimlerde etkisinin çok fazla olduğunu belirtti. Doç. Dr. Yaman:“Biraz ten rengi esmer, Türkçesi kırık, eğitimde sıkıntı yaşayan, kıyafetleri ile bulunduğu ortamda farkındalık yaratan, farklı olan, kolu kesik,façalı gençlik kavramı haline dönüştü apaçilik. Bu ruh halini yaşayan gençler ya torbacı, ya hırsız ya da suça karışmış kişilerden oluşur.Gençlerimizle samimiyet kurduğunuzda ve onlara güven verdiğinizde sizinle aşkı, dertlerini, yaşadıkları her sırrını paylaşıyorlar ama kullandıkları maddeyi paylaşmıyorlar. Çünkü onlar için madde zor bulunan bir şeydir diye. Çocuklar suça çok fazla bulaşıyorlar. Madde kullanıyorsa ya maddenin etkisiyle yada o maddeye ulaşabilme telaşıyla çocuklar suçla karşı karşıya geliyor. Madde kullanan gençlerin üzerinde kesici aletten tutun bütün suç aletlerini görmek mümkündür. Aslında bu gençlerin hiçbiri içinde bulunduğu ortamdan hoşnut değildir. Sürekli kendilerine uzatılmasını bekledikleri bir el ararlar. Bizim mutlaka bunlara el uzatmamız gerekiyor. Onları içinde bulundukları durumdan kurtarmaya çalışmalıyız. Eğer yardım edilmezse hepsi tek tek ölüme terk ediliyorlar. İçlerinden madde kullanımından ölen birçok genç biliyorum. Çünkü bunların kullandığı maddeler çok ağır sentetik maddeler.” diye konuşmasını sürdürdü ve bu gençlerin toplumda yalnızlaştırılmaması gerektiğini ifade ederek bu gençler için yapılması gerekenleri anlattı.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen konferansa akademik-idari personel ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, programın sonunda konuk konuşmacı Doç. Dr. Yaman “Apaçi Gençlik” adlı kitabını imzaladı.