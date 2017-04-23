Hayırda Buluşanlar Topluluğu Varto'da Öğrencilere Yardımda Bulundu

Etkinliğe Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner de katıldı.

Topluluğa bu güzel ve de anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür eden ilçe kaymakamı Mehmet Nuri Çetin daha sonra topluluğun gönüllüleriyle birlikte öğle yemeğini yediler.

Topluluğun Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş Kaymakam Çetin'e yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonra da bu tür çalışmalarını sürdüreceklerini söylediler.