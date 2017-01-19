Hayırda Buluşanlar Topluluğu Minik Yürekleri Isıtmaya Devam Ediyor

Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu, Karabey Köyü ve Düz Karabey Köyü ilkokullarındaki 98 öğrenciye atkı, bere, eldiven dağıttı.

Topluluğun Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş, "Şimdiye kadar altı okulumuza kırtasiye, bot, mont, giysi yardımlarında bulunduk. Bugün de Türkiyenin dört bir yanında yaşayan hayırseverler tarafından elle örülerek özenle hazırlanan ve İyi Kalpli Eller aracılığıyla bizlere ulaştırılan atkı, bere, eldivenleri dağıttık. Kışın oldukça soğuk geçtiği Muş ilimizdeki çocukların bu yarıyıl tatilini daha sıcak geçirmelerine vesile olan herkese teşekkür ederiz. Onlar için bunlar aynı zamanda birer karne hediyesi oldu. Çocuklarımız, kendileri için yapılan her iyiliği fazlasıyla hakkediyorlar. Topluluk gönüllülerimiz, çocuklara küçük ikramlarda da bulunarak onlarla çok güzel zaman geçirdiler. Bundan sonra da inşallah imkanlarımız elverdikçe yardımlarımıza devam edeceğiz. Katkılarından dolayı hayırseverlerimize, üniversitemize ve İyi Kalpli Ellere çok teşekkür ederiz." dedi.

Topluluk gönüllülerinden Mustafa Çapkur ise şunları söyledi:

“Çocukları mutlu etmek, onların mutluluğuna tanık olmak çok güzel. Dağıttığımız atkı, bere ve eldivenler onların bu tatili daha sıcak geçirmelerini sağlayacak, çocuklarımız üşümeden arkadaşlarıyla daha güzel zaman geçirecekleri için çok mutluyuz."

Topluluk gönüllülerinden Dilek Yetiş de şunları kaydetti:

"Bu güzel atkı ve bereleri minik yavrularımız için Edirne, Urfa, Trabzon, Ankara, Antalya, Kırşehir'den el emeği göz nuru olarak örüp gönderen herkese çok teşekkür ederiz. Onlar, kendi illeriyle Muş arasında çok güzel bir mutluluk köprüsü oluşturdular. Bununla bize, Muş'ta üşüyen bir çocuğun üşümesini giderip onun mutlu olmasına vesile olmanın aynı zamanda kendilerinin de mutlu olması demek olduğunu gösterdiler."