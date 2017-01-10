Hayırda Buluşanlar Topluluğu Köydeki Minik Yürekleri Sevindirdi

Danışmanlığını Öğretim Elemanı Hatip Erdoğmuş’un yaptığı MŞÜ Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu Muş Korkut ilçesinin Konakdüzü köyü ilk ve ortaokulundaki öğrencilere yardımda bulundu.

Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan da topluluk gönüllülerine eşlik edip çocuklara getirilen hediyeleri dağıttı. Çocuklara; eldiven, bot, mont, atkı; kalem, silgi, açacak, defter ve ikramlar dağıtıldı. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette topluluk gönüllüleri çocuklarla sohbet edip onlarla kartopu oynadılar. Daha sonra köyde bulunan iki yetim aileyi de ziyaret eden topluluk gönüllüleri ailelere gıda ve giysi yardımında bulundular.

Topluluk Başkanı Nurhan Egin; çocukların yüzlerinde tebessüme ve yüreklerinde mutluluğa vesile oldukları için çok mutlu olduklarını, bu yıl dört köy okuluna yardım ettiklerini, bundan sonra da imkanlar elverdikçe yardım etmeye devam edeceklerini, gittikleri köylerde durumu iyi olmayan ailelere de yardım etmeye çalıştıklarını, hayırseverlere katkılarından ve üniversiteye de desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.