Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!
Referandumda hayır oyu vereceklere aynı maddeler CHP tarafından önerildiği ama rededildiği söylenince bakın ne dediler.
Hayır oyu kullanacaklara Referandumda Evet veya Hayır üzerinden değil de maddeler üzerinden (maddelerin CHP tarafından hazırlandığı şeklinde) sorulunca sonuç nasıl çıktı.
Çağrı Yağmur’un röportajları:
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!Referandumda hayır oyu vereceklere aynı maddeler CHP tarafından önerildiği ama rededildiği söylenince bakın ne dediler.
“2 Yılda Emekli Olan Tek Milletvekili Yok”Müezzinoğlu Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin emekliliğine ilişkin eleştirilerine ilişkin "Yaşını doldurmadan kimse ister Cumhurbaşkanı ister Başbakan milletvekili olsun emekli olma hakkı da yasal olarak yok" dedi.
Yerel Gazetede Bile Yer Bulmayan Adam 1 Milyon Tirajlı Gazetede Yer BuluyorsaSivas’ın yerel gazetesinde bile gündem olamayan adama, 1 Milyon tirajlı Algemeen Dagblad 2 tam sayfa ayırıyorsa, bu işte masumiyet aramak saflık olsa gerek…
Yeni OHAL KHK'ları YoldaBaşbakan Yardımcısı Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız" dedi.
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor65 ve yukarı yaşta 6 milyon 651 bin 503 kişinin bulunduğu Türkiye'de, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı 2012'de yüzde 7,5 iken geçen yıl yüzde 8,3’e yükseldi.
Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani DeğilBahçeli: 'Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil'
RÖPORTAJ
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Sömürgecilik: Batılı Kabillerin Yeryüzünü Bürüyüşü
- Hizbulesed Militanının İtirafları: Kaybımız Büyük!
- Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!
- Halepçe Katliamı’nın Sessiz Tanığı
- Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
- Yerel Gazetede Bile Yer Bulmayan Adam 1 Milyon Tirajlı Gazetede Yer Buluyorsa
- Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)
- Rus Jetleri Halep'te Camide Namaz Kılan 70 Müslümanı Katletti
- Hollandalı Irkçı Lider Wilders: Biz de Kazandık
- Yeni OHAL KHK'ları Yolda
- Kerkük Valisi'nden Kürdistan Bayrağı ve Kürtçe Kararı
- “Wilders Kazanamadı Ama Diğer Partileri Milliyetçi Çizgiye Çekti”
- Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
- Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)
- Siyonist İsrail Tarafından Katledilen Rachel Corrie'nin 14. Ölüm Yılı
- Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
- 'Musul Halkını Soykırıma Tabi Tutmada Her Türlü Yola Başvuruldu'
- “Wilders Kazanamadı Ama Diğer Partileri Milliyetçi Çizgiye Çekti”
- Halepçe Katliamı’nın Sessiz Tanığı
- İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!
- Hizbullah Milisleri Suriyeli Genci İşkenceyle Öldürdü!
- Rus Jetleri İdlib’te Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor!
- Rus Jetleri Halep'te Camide Namaz Kılan 70 Müslümanı Katletti
- Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim