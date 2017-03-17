Hayırcılara Soru Tersten Sorulunca Evet Çıktı!

Referandumda hayır oyu vereceklere aynı maddeler CHP tarafından önerildiği ama rededildiği söylenince bakın ne dediler.

Hayır oyu kullanacaklara Referandumda Evet veya Hayır üzerinden değil de maddeler üzerinden (maddelerin CHP tarafından hazırlandığı şeklinde) sorulunca sonuç nasıl çıktı. Çağrı Yağmur’un röportajları: