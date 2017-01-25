“Hayırcı” Korosuna Katılan PKK’nın “Diktatör” Eleştirisi Güldürüyor

Kendisi dışında hiçbir görüşü ve örgütlenmeyi kabul etmeyen, muhaliflerini katleden, tehdit eden PKK, “Erdoğan’ın Diktatörlüğüne Hayır!” diyor.

PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi Rıza Altun, 'Anayasa değişikliğine kesinlikle hayır oyu verilmeli' dedi. PKK/KCK'nın Avrupa sorumlusu olarak da bilinen Altun, “Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Böyle bir anayasa çıkarsa, tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edebileceği bir imkân olmaz” dedi. Diktalığa, zorbalığa, başka görüş ve örgütlenmelere asla tahammül etmeyen PKK’nın bu açıklamayı yapması ilginç olmuş.