'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu

MMG (Mimar Mühendisler Grubu), TMMOB (Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği) yönetimine suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Mimar Mühendisler Grubu Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada'nın yaptığı açıklama:

TMMOB (Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği) web sitesinde ve tasarrufunda olan her yere "hayır" kampanyası düzenleyerek reklam verdi.

Mesleğimiz gereği zorunlu olarak üyesi olduğumuz bu kurum kamu niteliğinde bir kuruluştur.

Üyelerinin rızası olmadan Yönetim Kurulu'nun böyle bir kampanyayı uygulamaya koyması, sanki tüm üyelerinin görüşü gibi yansıtmak istemesi kuruluş ve işletme kanunlarına aykırıdır.

Bu yüzden 2 hafta önce TMMOB önünde bu kararlarını mühendis ve mimarlar olarak protesto ettik, Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasını istedik. Bugün ise bu yöndeki itirazlarımıza ilişkin dava dosyasını Ankara Cumhuriyet Savcılığına vererek suç duyurusunda bulunduk.