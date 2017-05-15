Haydi Derin Tarih Dergisiyle Dayanışmaya!

Hakan Albayrak Atatürk hakkında sarfettiği sözler üzerinden linç kampanyasına maruz kalan ve tutuklanan Süleyman Yeşilyurt hadisesi üzerinden yargının giderek medya yönlendirmesiyle hareket edip kararlar vermesi haline dikkat çektiği yazısında, linç kampanyasının diğer muhatabı Derin Tarih dergisine gösterilen tahammülsüzlüğü hatırlatarak dergiyle dayanışma çağrısında bulunuyor.

Hakan Albayrak’ın konuyla ilgili bugünkü Karar’da (15.05.17) yayınlanan yazısı şöyle:

Bu İşte Bir Terslik Yok mu?

Süleyman Yeşilyurt, 2001 senesinde “Atatürk’ün Gönül Galerisi” diye bir kitap çıkardı.

Posta, Milliyet gibi gazeteler o kitapta yer alan bazı bilgi yahut iddiaları zevkle konu etti.

Kimse bunu şikâyet konusu yapmadı, Yeşilyurt hakkında suç duyurusunda bulunmadı.

Söz konusu gazeteler hakkında kanuni takibat da söz konusu olmadı.

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Yıllar geldi, yıllar geçti.

Tam 16 yıl.

Yeşilyurt, gazete haberlerine konu olan o iddialarından birisini geçen hafta TV Net’teki Derin Tarih programında tekrar etti.

Posta yahut Milliyet’te nasıl yer almışsa aynı o şekilde; ne bir eksik ne bir fazla.

Gelgelelim bu sefer yargı harekete geçti ve Süleyman Yeşilyurt yekten tutuklandı!

Bir terslik yok mu bu işte?

Yeşilyurt’un iddiası suç unsuru içeriyorsa, yargı bunun gereğini yapmak için niye 16 yıl bekledi?

O kitabı, o gazete haberlerini 16 yıl boyunca niye görmezden geldi?

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Şimdiki durumun eskisinden farklı olduğu, kamuoyunun Yeşilyurt’a bu sefer büyük tepki gösterdiği, yargının bunu görmezden gelemediği söylenecek olursa…

Eyvah!

Demek ki hangi kanunun nerede nasıl uygulanacağını Twitter trendleri ve gazete manşetleri tayin edebiliyor.

Daha evvel de yazdım: Yeşilyurt’un yaptığını çirkin buluyorum ama böyle meselelerde maşeri vicdanın yaptırım gücüyle yetinilmeyip kanuni takibata tevessül edilmesi makul değil.

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Son sayısının kapağını Latife Hanım’ın -bazı inkılaplar konusunda Mustafa Kemal’i eleştirdiği- bir mektubuna ayıran Derin Tarih dergisine karşı başlatılan boykot kampanyasına gelince…

Remzi Kitabevi Satış Müdürü Fevzi Kılınçaslan, “Cumhuriyetimizin kurucusuna hakaret eden yazıların yer aldığı Derin Tarih dergisini raflarımızdan kaldırdık. Remzi Kitabevi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e karşı yapılmış bu davranışlara ve hakarete kayıtsız kalamazdık” diye açıklama yaptı.

Kitabevi zinciri D&R da Derin Tarih’i raflardan kaldırdığını açıkladı.

Öyleyse biz de bu kitabevlerini boykot edelim.

Ve Derin Tarih dergisiyle dayanışmaya girelim.

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Ben evvelki gün Derin Tarih dergisine abone oldum.

Maddî imkânınız müsaitse siz de olun derim.

Yıllık abone bedeli 118 lira.

Üstelik geçmiş sayılardan 10 adet de hediye ediyorlar.