Haydi Bu Soruya Dürüst ve Net Bir Cevap Verin!

Karar gazetesindeki bugünkü yazısında Hakan Albayrak bin dereden su getirerek Atatürk’ün önemi ve Atatürkçülüğün gerekliliği üzerine dil döken, ilginç tezler, mazeretler, savunular üreten zevata gerçekte kim olduklarına ve ne yaptıklarına ışık tutacak şekilde basit bir soru sormuş. Şunları yazmış:

ERDOĞAN DESEYDİ Kİ…

Canım kardeşim, bana nevzuhûr “Atatürk”çülüğünün ne kadar ‘makul’ ve ‘mantıklı’ temellere dayandığını anlatmak için bin dereden su getirmeyi bırak da şu soruma cevap ver:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Atatürkçülüğü aşmalıyız” deseydi sen de şimdi “Atatürk”çülüğü aşmanın gereği üzerine konuşmayacak mıydın?

Ne dersiniz, sorunun cevabını merak etmeli miyiz?