Haydar Başçıların Geldiği Nokta: Mustafa Kemal Ehli Beyt’tendir

BTP lideri Haydar Baş, yeni kitabıyla birlikte Mustafa Kemal’de bir çok yeni mucizeler(!) keşfetmiş. Hz. Hasan ve Hüseyin’in soyundan olmasından tutunda Haçlılara karşı her cephede mücadele etmiş bir “Cihad Müslüman”ı olmasına kadar… Haydar Baş sayesinde Mustafa Kemal hakkında ne kadar çok bilinmeyen mucizelerin olduğunu bizkez daha öğrenmiş olduk.

Haydar Baş’ın Yeni Mesaj gazetesinde yayınlanan trajikomik 10 Kasım mesajını aynen yayınlıyoruz:

Prof. Dr. Haydar Baş'ın 10 Kasım mesajı BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk milli birliktir, Atatürk devlettir, Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekûn Türk milletidir” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi M. Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk milletinin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biri olan ve bu mukaddes vatanda kurduğu Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini bizlere emanet eden Gazi M. Kemal Atatürk’ü vefatının 79. sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

BTP Lideri, mesajında şu hususların altını çizdi: "Tam bağımsızlık, milli egemenlik ve milli devlet ilkeleri üzerine bina edilen Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk, Türk milleti ve devleti arasındaki en güçlü bağdır. Temeli İslam ile şekillenmiş, etnik ayrımdan uzak Türk milleti tanımı ona aittir. Bu bakımdan Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk milli birliktir, Atatürk devlettir, Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekûn Türk milletidir. Uzun yıllardan beri başta mübarek anası üzerinden ortaya atılan iftiralar ile onun şahsı hakkında oluşturulmaya çalışılan izlenim, Türk milletini var eden birlik harçlarını yok etmek gayesiyledir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, en az mensubu olmakla gurur duyduğu Türk milleti kadar Müslümandı

Bugün Ankara’da Türk milletine ve insanlığa sunacağımız 'Hoş geldin Atatürk' eserimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerindeki karanlık emelleri ve bühtanları dağıtacak, onu gerçek kimliği, kişiliği ve hedefleriyle tanıma imkânı sağlayacaktır" diyen BTP Lideri, şöyle devam etti: "Böylece vefatının 79. sene-i devriyesinde Atatürk, Türk milletinin gönlünde ve insanlığında bağrında yeniden doğacaktır. Bugün rahmet ve şükranla andığımız Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin banisi Atatürk, ana ve baba tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize dayanan mübarek bir soya sahiptir. Atatürk seyyiddir. Ondaki bağımsızlık karakteri, soyundaki bu yüce asalettendir. Kendi ifadeleri ile kendini 'amel Müslümanı değil, bir cihad Müslümanı' olarak tanımlayan Atatürk’ün hayatı, cephelerden cephelere işgalci Haçlı dünyasına karşı bağımsızlık ve iman mücadelesiyle geçmiş, Hıristiyan Batı dünyasına karşı canı ile vatanın müdafaasını yapmış; kurduğu yeni devlet ile de İslam âleminin savunucusu haline gelmiştir."

Atatürk'ün topyekûn Türk milletinin, hepimizin lideri, bağımsızlık önderi olduğunu vurgulayan BTP Genel Başkanı, mesajını şu ifadelerle noktaladı: "Eğer gerçek Atatürk'ü tanır, Müslüman Türk milleti ile onun görüşlerini günümüzle bağdaştırabilirsek; Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Milli birlik ve Kuvva ruhu, 80 milyon Türk milletinde canlanacaktır. Bu ruhtur ki, içinden geçtiğimiz kuşatılmış, acziyet ve çözümsüzlük halini bizlere aştıracak tek güçtür. Bugün çıkan 'Hoş geldin Atatürk' eserimizin bu ruhu ve milli birlik şuurunu gönüllerde doğuracağı inancımızla; vefatının 79. sene-i devriyesinde Gazi M. Kemal Atatürk’e, mübarek annesine ve asil soyuna Yüce Allah’tan sonsuz rahmet ve mağfiretler diliyorum."