Hayatını Kaybeden 39 Kişiden 38'inin Kimlikleri Belirlendi

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01.01.2017 23:09
Hayatını Kaybeden 39 Kişiden 38'inin Kimlikleri Belirlendi
İstanbul Ortaköy'de, bir gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 38'inin kimlikleri belirlendi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, İstanbul Ortaköy'de, bir gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 38'inin kimlikleri belirlendi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışması bir kişi hariç tamamlandı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen, biri Irak, 11'i TC vatandaşı, biri ise hem TC vatandaşı hem Belçika vatandaşı olan 13 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Otopsi işlemleri sona erip kimliği belirlenen 25 yabancı uyruklunun cenazesinin ise ailelerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından yarın teslim edileceği belirtildi. 

Saldırıda yaşamını yitiren bir kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.

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