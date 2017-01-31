Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi Uzatıldı

Araştırmacı yazar Hayati Sedef'in gözaltı süresi yine uzatıldı.

Geçtiğimiz hafta sabaha karşı 03.00 sularında evine yapılan baskınla gözaltına alınan Araştırmacı yazar Hayati Sedef'in gözaltı süresi 25 Ocak günü 5 gün daha uzatıldı. Ardından bu akşam bir daha 5 gün uzatıldı.

Hayati Sedef'in ailesinden almış olduğumuz bilgiler neticesinde evine yapılan baskının gece 03.00 sularında yapıldığı ve aramaların sabah 09.00'a kadar devam ettiği ve aramalar sonucunda bilgisayar, cep telefonu ve kitaplara el konulup ve gözaltına alınmıştı.

İkinci 5 Günlük gözaltı süresinin sonuna yaklaşılırken Emniyet Müdürlüğü gözaltı süresinin 5 gün daha uzatıldığını ailesine ve yakınlarına bildirdi.

Kaynak: Islah Haber