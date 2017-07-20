Hayata Tek Koluyla Tutunmaya Çalışıyor!

Suriye’de Humus ilinin kuzey kırsalında direnişçilerin kontrolündeki Telbise ilçesinin sakinlerinden 31 yaşındaki Kemal Hatib, AA muhabirine zorlu yaşam hikâyesini anlattı.

Savaşın başlamasının ardından iş yerini kapatıp direnişçilerin safına katılarak Beşşar Esed güçlerine karşı mücadele vermeye başladığını söyleyen Hatib, “2012’de rejimin saldırılarında sol kolumdan yaralandım. Koluma platin taktılar. Telbise’ye dönerek demir atölyemi yeniden açtım.” ifadelerini kullandı.

“Varil Bombalı Saldırıda Kolumu Kaybettim”

2015 yılının kendisi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Hatib, şunları kaydetti:

“O sene mayıs ayında ilçemiz rejimin ağır saldırılarına maruz kalıyordu. Rejimin varil bombalı saldırısında sağ kolumu kaybettim. Atölyem yerle bir oldu. Hastaneye kaldırıldım. Tedavi olduktan sonra tek kolla da olsa çalışmaya devam ettim. Arkadaşlarım iş yerimi yeniden onardı. Demircilik normal bir insan için bile çok zor, tek kollu biri için daha da zor.”

“Çok Sayıda Saldırıya Maruz Kalsam da Pes Etmedim”

Atölyesi ikinci kez hedef alınan Hatib, “Telbise ilçesi, Suriye’de Rusya’ya ait uçakların hedefi olan ilk bölge. O gün düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Bir roket de atölyemin yakınlarına düştü. Yine yaralandım, atölyem ikinci kez yıkıldı, pes etmedim. Evet, çok sayıda saldırıya maruz kalsam da pes etmedim. Yeniden hayata tutunmaya karar verdim. Babamın eski iş yerinde diğer kardeşimin yanında işe başladım.” şeklinde konuştu.

Ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğunu belirten Hatib, “İnsanlar, tek kollu olduğum için eksik iş yapacağımı düşünüyor. Ama ben kendi iş deneyimim, azmim ve ustalığımla zorlukların üstesinden geliyorum.” dedi.

“Çalışmazsan Kesinlikle Yaşayamazsın”

Hatib, tek dileğinin protez kol takılması olduğunu dile getirerek, “Böylelikle işimi daha rahat yaparım.” ifadesini kullandı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hatib, “Ben bu zor işi kimseye muhtaç olmamak için yapıyorum. Geçim sağlamak çok zor. Bölge yıllardır kuşatma altında, çalışmazsan kesinlikle yaşayamazsın.” dedi.

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin Telbise ilçesi, yaklaşık 5 yıldır Esed ve işbirlikçileri tarafından kuşatma altında tutuluyor.