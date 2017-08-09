Hayalleriyle Birlikte Sırbistan’da Sıkışıp Kaldılar!

Avrupa’da yeni bir hayat kurmak için Akdeniz’de güvenli olmayan araçlarla yola düşen binlerce göçmen, Balkan ülkelerinden bir yere kıpırdayamıyor. Sınırda sıkışan binlerce göçmenden yalnızca 7 bin 600’ü Sırbistan’da yeni bir hayata başlayabildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, bunlardan birisi de Afganistan’dan gelen Faqirzada ailesi. Ailenin babası Muhammed Şafi, Almanya’da yeni bir gelecek için yola çıktıklarını söylüyor. En büyük oğulları Münih’te okuyan aile, çocuklarını görmek için dahi sınırı geçemiyor.

“Ölene Kadar Buradayız”

Sırbistan’a geldikten 8 ay sonra burada uzun bir süre kalacaklarını anladığını belirten Muhammed Şafi, “Uzun süre burada olacağımızı düşünüp Sırpça öğrenmeye karar verdik. Ancak Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşmak için ölene kadar burada bekleyeceğiz.” diyor.

Faqirzada’nın üç çocuğu, bu baharda pilot bir program çerçevesinde 25 göçmene kapılarını açan Belgrad’daki ilköğretim okuluna kaydoldu.