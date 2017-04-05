Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!

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05.04.2017 17:55
Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
Sol ve Kemalistlerin kullanışlı bir araç olarak platformlarında yer vermeye özen gösterdiği Abdullatif Şener sistematik olarak bütün olaylarda karşı cephenin argümanlarıyla konuşabiliyor.

Musa Üzer / Haksöz Haber

Esed ve müttefiki zalimlerin katliam ve zulümlerini perdelemekle adeta görevli bazı kesimler insanların bakmaya dahi tahammül edemediği görüntüleri karartma için her seferinde olmadık yalanlara başvuruyorlar. Esed, Rusya, İran ve ABD bir katliam mı yapmış bir bakıyorsunuz Türkiye’de solcular, ulusalcılar, İrancılar, Kemalistler ve bunların medyadaki uzantıları faili gizlemek daha doğrusu tersine çevirmek için yalan yarışına girerler.

Öldüren Esed, öldürülenler muhalifler ve onların yaşadığı bölgedeki siviller, çocuklar... Görüntüler ortada, bombalamalar ortadadır ama nafile. Bu alçaklıkta tavan yapmış güruh hemen yalan icat eder ve işi muhaliflerin yaptığını iddia eder. Ulusal Kanal’dan Halktv’ye, Birgün’den Solhaber’e, Cumhuriyet’ten Sözcü’ye, Fehim Taştekin’den Ceyda Karan’a kadar bu işi sistematik yapan kişi ve çevreler nasıl olsa “Türkiye’de muhaliflerin hukukunu koruyan bir dindar camia yok!” gerçekliğinden cesaretle yalanlarını pervasızca sürdürüyorlar. Kameraların gözü önünde o lanet olasıca uçaklarından attıkları bombalarla şehirleri viran eyleyip, kadın, yaşlı, çocuk demeden onbinlerce insanı katledenlerin sârin gazı atmadığı yalanına inandırmaya çalışıyorlar. Biliyor ve inanıyoruz ki bu cani ruhlular o çocukların öldürülmesinden asla etkilenmeyecek tıynette mahlûklardır. 

Bu Şebbiha korosunun bir üyesi daha var ki Müslüman’ın her daim “akıbet” rikkatinde olmasını hatırlatıyor. 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikbal beklentisi gerçekleşmediği için rezil bir şekilde kaç yıllık dava arkadaşlarına ihanet edip karşı cepheye geçen Abdullatif Şener’den bahsediyoruz. Sol ve Kemalistlerin kullanışlı bir araç olarak platformlarında yer vermeye özen gösterdiği A.Şener sistematik olarak bütün olaylarda karşı cephenin argümanlarıyla konuşabiliyor. İktidar karşıtı olmak bir tercihtir, çok da fazla bir şey diyemeyiz. Lakin ümmet karşıtı olmak nedir? Müslüman olduğunu iddia eden biri bu katliamları nasıl perdeleyebilir? Hadi diyelim ihanetin boyutu İslam’ın ilkelerini çiğneyecek kadar bir körlüğe yol açıyor, peki insanlıktan da mı çıkılıyor? 

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