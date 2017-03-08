Hawai Eyaleti Trump’ın Vize Sınırlamasını Yargıya Taşıyor
CNN kanalına konuşan ABD’nin Hawai eyaletinin avukatlarından Neal Katyal, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenlemesini yargıya taşıyacaklarını söyledi.
AA’nın aktardığına göre, yeni imzalanan başkanlık genelgesinin bir öncekine göre daha az kişiyi etkileyeceğinden emin olmak istediklerini belirten Katyal, “Yeni getirilen vize sınırlamasının da bir önceki gibi anayasal sorunları var.” dedi.
Hawai eyaletinin dosyayı çarşamba günü resmî olarak federal mahkemeye taşıyacağı bildirildi.
16 Mart’tan İtibaren Uygulanmaya Başlayacak
Trump’ın bu hafta imzaladığı yeni vize düzenlemesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, sınırlama getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu, Irak’ın ise listeden çıkarıldığı belirtilmişti. Ayrıca, ABD’nin 4 ay süreyle hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyeceği kaydedilmişti. Yeni düzenleme 16 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
Başkan Trump, ilk vize sınırlamasını getiren başkanlık kararnamesini 27 Ocak’ta imzalamıştı. Bu kararnamenin ardından, Washington eyaletinin Seattle kentindeki federal yargıcı James Robart, Trump’ın nüfusunun çoğunluğunun müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almıştı.
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