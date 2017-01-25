Havza’dan Suriye Halkına 2 Tır Un Yardımı
1 ay önce İHH Havza Temsilciliği ve Memur Sen Samsun Şubesinin ortak çalışmasıyla gönderilen 2 tır yardım malzemesinin ardından, şimdi de 1 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasında Havza Ribat Yardım Derneği ile Havza İHH Temsilciliği, Havza Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği ve halkımızın katılımları ile mazlum Suriye halkı için toplanan 2 tır un yardımı yapılan basın açıklamasının ardından dualarla uğurlandı.
Hazırlanan tırlar İHH Hatay-Reyhanlı Koordinasyon Merkezine ulaştırılmak üzere 21 Ocak Cumartesi günü Öğle namazını müteakip Havza Kevser Camii önünde yapılan basın açıklaması ve yapılan duanın ardından uğurlandı. Uğurlama programı Kur-an’ı Kerim okunmasıyla başladı.
Ardından İHH Havza Temsilcisi ve Havza Ribat Yardım Derneği Başkanı Bekir KAYA kampanyaya destek veren Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Havza Temsilcisi Numan KURT’a, tüm okullara, idareci ve öğretmenlere, tüm Havza halkına İHH Havza Temsilciliği Hanımlar komisyonuna ve Halk Eğitim Merkezinde hazırlık kurslarına katılan öğrencilere katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, bu yardımların niçin yapıldığına dair basın açıklamasını okudu.
Havza Müftüsü İlyas AKYAZI eşliğinde yapılan duada Müslümanların birlik beraberliğinin ve ensar-muhacir kardeşliğinin en güzel örneğinin bu yardımlar olduğunu vurgulandı ve ardından tırlar Reyhan’lıya gitmek üzere yola çıktı.
Havza Suriye kıyamın başladığı günden bu yana İHH HavzaTemsilciliği ve Havza Eğitim-Bir-Sen çalışmaları ile 10 Tır, Havza Müftülüğü 2 Tır ve Samsun Eğitim-Bir-Sen Şubesinin katkılarıyla 2 tır olmak üzere 14 tır un yardımını Suriyeli mazlumlara ulaştırmış olup, son bir ay içinde Havza’dan 6 tır da 156 ton un yardımı gönderilmiş oldu.
Basın Açıklamasının Tam Metni:
bismillahirrahmanirrahim
Havza’dan…
Yürekleri ve gönülleri engin halkımızdan mazlum ve mahsun ama onurlu ümmetin tüm dünyadaki çocuklarına binlerce selam ve dualar gönderiyoruz.
Suriye’de Mart 2011’de başlayan kıyamın 6. yılındayız. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin sayısı 500 bin.
Tarihin tozlu sayfaları arasına konulmak üzere milenyum çağının katil ve emperyalist güçlerinin sömürmek için yeni oyuncakları (eli kanlı terör maşaları)eliyle yaptıklarını unutmayacağız.
Bizler bu dünyadaki tüm insanlık değerlerini yitiren içerideki hain ve dışarıdaki katil sürülerine rağmen insan olduğumuzu ve Allah’ın bizi değerli kıldığını haykırmaya devam edeceğiz.
Savaşın yetimlerinin elinden tutmaya…
Rabbimizin emri olan “Rabbim bizi zalim olan bu kavmin elinden kurtar ve bize katından bir yardımcı gönder” diye feryat eden insanların yardımına koşan ensarlar olmaya devam edeceğiz.
Küçücük çocukların; yetimlerin ahını aldınız…
İnsanları evsiz-barksız, vatansız bıraktınız…
Havayı-suyu- ekini ve nesli bozdunuz…
Ey açlıktan karınlarına taş bağlayan kardeşlerimiz. İffeti için katil esed ve sürüleri-iran-ingiliz- rus- amerikan–çin-israil-daiş-pkk-pyd’nin eline düşmektense canına kıymak zorunda kalan annelerimiz- ablalarımız ve kızlarımız. Hepsini görüyor ve bu yapılanların hesabının sorulacağını biliyoruz.
Saygı değer havza halkımız;
Havza Ribat Yardım Derneği(İHH temsilciliği), Havza Eğitim-Bir-Sen temsilciliği ve halkımızın katılımları ile bu gün 2 tır un yardımımızı Halep’te ölümden kurtarılıp suyu ekmeği- çorba kaynatacak tenceresi olmaya kardeşlerimize ulaştırmak için toplanmış bulunuyoruz.
Kampanyamız boyunca fedakârca çalışan gönül erleri ve ümmetin derdi ile dertlenen tüm kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Suriye kıyamının başlangıcından bu güne kadar cömert kardeşlerimizin Allah’ın infak ayetlerinin gönüllerine verdiği sürur ve şuur ile yaptığı yardımlarla bu gün göndereceklerimizle beraber 10 tır (250 ton) dolusu un yardımını kardeşlerimize ulaştırdık.
Allah var gam yok…
İnanıyorsanız üstünsünüz diyor Allah.
Allah’ım bizler senin hâkim ve galip olduğuna iman ediyoruz.
Bu katil sürülerine karşı Suriye’de- arakanda-somalide-miyammarda-keşmirde-doğu türkistanda-yemende-afrikanın her karış toprağında zafer nasip eyle.
Allah’ım sen bizi havasız-susuz-vatansız bırakma.
Birlik ve beraberliğimizi sabit kıl. Bozanlara, bozmaya yeltenenlere fırsat verme.
Allah’a emanet olunuz. hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Havza Ribat Yardım Derneği ve Havza İhh Temsilcisi
Bekir Kaya
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