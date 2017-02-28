Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu

»Ana Sayfa»Pano
28.02.2017 19:59
Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
Havvanur ve Mustafa Pektaş kardeşlerimizin bir kız çocukları dünyaya geldi. Rabbimizden bebeğin ailesine göz aydınlığı olmasını diliyoruz. Rabbimiz salihlerden kılsın.

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