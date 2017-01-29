Havalimanı'nda Trump ve Gözaltı Protestosu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişinin gözaltına alınması protesto edildi.
New York'ta Demokrat Partili Kongre Üyeleri ve aktivist grupların öncülüğündeki 300 kadar eylemci, JFK Havalimanı'nın 4 Numaralı Terminal'inde gözaltına alınan 12 Iraklı'nın serbest bırakılması için bir araya geldi.
'Trump'ın eşi de sınır dışı edilsin' pankartı
Protestoda, "korkuya hayır, düşmanlığa hayır, mülteciler buraya hoşgeldiniz", "Yasağa hayır, duvara hayır, mülteciler hoşgeldiniz" diye bağıran eylemcilerin taşıdıkları pankartların birinde, "ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi ve eşi First Lady Melania Trump'ın da sınır dışı edilmesi" isteğine yer verildi.
Protestoya katılan New York Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Jerrold Nadler, Trump'ın kararına karşı açıklama yaptı.
"Bu tür eylemler ulusal güvenliğimizi baltalamakta"
Kongre üyesi Velazquez konuşmasında, "Bu tür eylemler ulusal güvenliğimizi baltalamaktadır ve bizim başkan Donald Trump bunu anlamıyor" dedi.
Nadler de, "Biz köprüler ulusuyuz, duvarlar değil" ifadelerini kullandı.
Gösteriye, New York Taksi Çalışanları Birliği üyeleri de destek verdi.
Öte yandan, JFK'de gözaltına alınan 12 kişiden biri olan Hameed Khaldi Darweesh adlı Iraklı serbest bırakıldı. AA'ya göre İstanbul'dan JFK'ye uçtuğu belirtilen Darweesh'in, ABD Silahlı Kuvvetleri için 10 yıl tercümanlık yaptığı belirtildi.
50 kişi gözaltında
Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali and Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, New York dışındaki havaalanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı. Amerikan İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem, ABD'nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 50 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Kaynak: AA
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