Havadan Görüntülerle Arakanlıların Kaldığı Roikhong Kampı

Arakan’da uzun bir süredir devam eden zulüm, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Hâlen devam eden söz konusu saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılardan sağ kurtulmayı başaran siviller ise çeşitli yollarla Bangladeş’e geçmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’dan Bangladeş’e geçen sivillerin sayısının 370 bine ulaştığı bildirildi.

BBC Türkçe’de yer alan haberde, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı birçok kamptan biri olan Roikhong isimli kampın BBC tarafından havadan çekilen görüntüleri yer alıyor, ilgilerinize sunuyoruz: