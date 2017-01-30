Hava Kuvvetleri'nde Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik Gülen örgütü soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik Gülen örgütü soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı olan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. AA'ya göre gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanlar ifade işlemleri için Ankara'ya götürülecek.

AA, hakkında gözaltı kararı olan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları bilgisini paylaştı.

Bu kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.