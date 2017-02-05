Hava Harp Okulundan 93 Kişi İçin 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.