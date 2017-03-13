Hava Harp Okulu Öğrencilerinin '15 Temmuz' Davası Başladı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine takviye amacıyla görevlendirildikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 70 Hava Harp Okulu öğrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile şoför olarak görev yapan 2 erin yargılanmasına başlandığı bildirildi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada yer alan 2 numaralı salondaki duruşmaya, 72 tutuklu ile 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve çok sayıda sanık yakının da izleyici olarak yer aldığı duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla sürüyor.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başer tarafından hazırlanan 180 sayfalık iddianamede, soruşturma kapsamında 69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, bir öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtiliyor.
Sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
İddianamede ayrıca öğrenci ve rütbeli askerlerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapsi talep ediliyor.
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