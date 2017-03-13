Hatay'daki FETÖ/PDY Davasında Karar

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
13.03.2017 18:50
Hatay'daki FETÖ/PDY Davasında Karar
Hatay'da, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski icra müdürü 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski icra müdürü tutuklu sanık N.K. İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Telefonunda, örgütün haberleşme programı ByLock olduğu tespit edilen N.K, mahkemedeki savunmasında, ortaokul yıllarında ailesi köyde yaşadığı için örgütün yurdunda kaldığını ve bu şekilde kendileriyle bağlantı kurduğunu belirtti.

Sohbet toplantılarına katıldığını aktaran N.K, icra müdürü olduktan sonra maaşından aylık 150-200 lirayı örgüte verdiğini kaydetti.

N.K, ByLock programıyla kendisine 17-25 Aralık sürecine kadar "Şu kadar dua okuyacağız" şeklinde dini içerikli mesajların geldiğini ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra siyasi mesajların gönderilmeye başlandığını söyledi.

Darbe girişiminden kesinlikle haberinin olmadığını savunan N.K, "Terör örgütü olduğunu bilseydim katılmazdım." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, N.K'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi.

AA

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