Hatay’da Polise Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti!

Hatay’da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Mustafa Kemal Üniversitesi’nin (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi’nin yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden 2’si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bölgede yapılan aramalarda olay yerinin yakınlarında terk edilmiş hâlde bir araç bulundu.