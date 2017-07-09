Hatay'da Polis Uygulama Noktasına Saldırı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasına düzenlenen saldırıda 3 polis yaralandı.
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Hatay'da polis uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Mustafa Kemal Üniversitesi yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
AA
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