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Hatay'da Polis Uygulama Noktasına Saldırı

Hatay'da Polis Uygulama Noktasına Saldırı

​​​​​​​Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasına düzenlenen saldırıda 3 polis yaralandı.

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Hatay'da polis uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Mustafa Kemal Üniversitesi yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AA

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