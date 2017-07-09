Hatay'da Polis Uygulama Noktasına Saldırı

Hatay'da polis uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Mustafa Kemal Üniversitesi yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AA