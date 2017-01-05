Hatay’da DHKP-C Operasyonu: 12 Gözaltı

»Ana Sayfa»Hukuk
05.01.2017 17:44
Hatay’da DHKP-C Operasyonu: 12 Gözaltı
Hatay’da DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, DHKP-C’ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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