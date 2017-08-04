Hatay'da 'Bylock' Gerekçesiyle 11 Kişiye Tutuklama

Hatay'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 42 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, FETÖ/PYD ile mücadele kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 48 şüphelinin yakalanmasına için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 23 kişi adli kontrol şartıyla, 8'i de savcılıktan serbest bırakıldı.