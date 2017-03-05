Hatay'a Düşen Uçağın Suriyeli Pilotu İade Edilecek mi?
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'a düşen Esed güçlerine ait uçağın pilotunun iade edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi. Canikli, "Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay Valiliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, düşen Esed güçlerine ait uçakla ilgili gece boyu yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Canikli, pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Bir gazetecinin, pilotun iadesiyle ilgili sorusu üzerine Canikli, pilotun birkaç kırığı olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti. Konuyla ilgili hususların gelecek günlerde netleşeceğini kaydeden Canikli, şunları dile getirdi:
"İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibarıyla durum budur."
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