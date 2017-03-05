Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu

»Ana Sayfa»Suriye
05.03.2017 08:35
Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Esed güçlerine ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, savaş uçağın düşmesinin ardından, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı belirlenen pilotun bulunabilmesi için havadan ve karadan arama çalışması yapıldı.

Polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde pilotun paraşütünün bulunması üzerine, çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Yağış nedeniyle bölgenin çamurlu olması ve pilotun ayak izlerinin kaybolması çalışmaları güçleştirdi.

Pilotun yüksek yerlere çıkarak, telsiz bağlantısı kurabileceğini değerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarında aramalara ağırlık verdi.

Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı, bölgedeki arama tarama çalışmalarının sonlandırıldığı kaydedildi.

AA

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