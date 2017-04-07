Hatay’a Düşen Esed’e Ait Uçağın Pilotu Tutuklandı
Hatay’ın Antakya ilçesine düşen Esed’e ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.
Hatay’ın Antakya ilçesinin Yaylacık Mahallesi’ne 4 Mart’ta düşen Beşşar Esed’e ait savaş uçağından paraşütle atlayarak kurtulan ve omuriliğindeki kırık nedeniyle Hatay’da ameliyata alınan 56 yaşındaki pilot Mehmet Sufhan’ın, Hatay Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Sufhan, daha sonra adliyeye sevk edildi.
AA’da yer alan habere göre, savcılıkta ifadesi alınan pilot Sufhan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır güvenliğini ihlâl ve casusluk” suçlarından tutuklandı.
Antakya ilçesinin Yaylacık Mahallesi’ne 4 Mart’ta Esed’e ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot, Altınözü ilçesinin Fatikli Mahallesi’ndeki Ayvaderesi mevkisinde yaralı olarak bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: suriye, beşşar esed, mehmet sufhan
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