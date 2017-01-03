Hatay Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 69 Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
03.01.2017 09:04
Hatay Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 69 Gözaltı
Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gülen örgütü (FETÖ) ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana, Kilis, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Bitlis ve Niğde’de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt kâtiplerinin bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Hatay Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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