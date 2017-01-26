Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için atılacak yeni adımı anlattı. Buna göre hastalar önce aile hekimleriyle telefonda görüşecek ve bu görüşmede aciliyet görülürse hasta acil servise yönlendirilecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Akdağ, acil servislerdeki yoğunluğu azalmak adına atılacak yeni adımı anlattı. Buna göre hastalar önce aile hekimleriyle telefonda görüşecek ve bu görüşmede aciliyet görülürse hasta acil servise yönlendirilecek. Bakan, acil servislerdeki yoğunluk hakkında şunları söyledi:

"Biz bunun için bir tedbir alıyoruz. Şunu yapacağız, aile hekimlerimizi belli günler için telefonlarla vatandaşlarla görüşebilecek hale getireceğiz. Bir hat olacak, aynen 112 hattı gibi ya da bizim 184 hattı gibi. Hastalık durumunuz için aradığınızda sizin karşınıza o gün nöbetçi olan bir aile hekimi çıkacak. Ona danışabileceksiniz. Size bir anlamda rehberlik yapacak. Ufak bir risk varsa sizi acile yönledirecek, değilse bazı tavsiyeleri olacak."

"Her vatandaşı özel odada yatırmak istiyoruz"

Akdağ, hastanelerde koğuş sistemini de ortadan kaldırmak istediklerini, Şehir Hastanaleri'nin bunu amaçladığını söyledi:

"2002'ye kadar hastanelerin yüzde 90'ı koğuş tipi ve hastalar da o koğuşlarda yatıyordu. Bir insanın en fazla mahremiyete ihtiyaç duyduğu anlardan biri de hasta olduğu andır. O zaman onu ayrı bir odaya koyacaksınız. O odaların adı eskiden 'özel oda' idi. Şimdi bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü. Yani bunlar, hastanın çok daha rahat edeceği, çalışanların fonksiyonel açıdan rahat çalışacağı, işimizi kolaylaştıracak hastaneler."

Kaynak: AA