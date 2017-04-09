Hastalar Sandığa Sağlık Bakanlığı’nca Taşınacak
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının 16 Nisan’da yapılacağını anımsatarak, halk oylaması öncesi Bakanlık olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
AA’da yer alan habere göre, demokrasilerde vatandaşın oy kullanma hakkının son derece önemli ve temel bir hak olduğunu belirten Akdağ, şöyle konuştu:
“Sağlık açısından kendi başlarına oy kullanamayacak durumda olan hastalarımıza Sağlık Bakanlığı olarak destek olmayı bir görev olarak düşünüyoruz. 16 Nisan referandumunda bu görevi çok organize biçimde gerçekleştireceğiz. Gerek evde sağlık hizmetleri kapsamında hizmet alan hastalarımız, ki bunlar şu anda Türkiye’de 300 bin kişiyi aşıyor, gerekse referandum günü hastanede yatmak durumunda olan hastalarımızdan oy kullanmak isteyenleri oy sandıklarına Sağlık Bakanlığı olarak biz taşıyacağız. Bu işi Evde Sağlık Hizmetleri’mizin ekipleriyle yapacağız.”
Hastaların Ulaşım Hizmeti İçin İhbar Hattı Oluşturuldu
Akdağ, bütün hastaların oy kullanmasının mümkün olamayabileceğini çünkü sağlık yardımıyla da oy kullanmaya gidemeyecek olanların bulunduğunu ifade ederek, oy kullanmaya gitmek isteyenlerin ulaşım hizmetinin sağlanması amacıyla ihbar hattı oluşturduklarını dile getirdi.
Hastaların büyük çoğunluğunun oy kullanabileceğini ifade eden Akdağ, “Bu hastalarımızın önemli bir bölümü gerekli destek verilirse oy kullanmaya gidebilir. Dolayısıyla biz taşıyacağız, yanlarında sağlık görevlileri de olacak ve oy kullanmalarına yardımcı olacağız. Bunun için vatandaşlarımız 444 38 33 numaralı evde sağlık hizmetleri çağrı merkezini aramalılar.” ifadesini kullandı.
Randevu Sistemi Uygulanabilir
Talebin yoğun olması durumunda randevu sistemi uygulayabileceklerini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:
“Bu desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için önceden bunun planlamasını yapmak durumundayız. Ciddi bir organizasyon bu. Talep çok yüksek olursa bu talebi karşılamak için belki bir randevu sistemi uygulamak durumunda da kalabiliriz. Dolayısıyla 16 Nisan’da oy kullanmayı düşünen, özellikle evde sağlık hizmeti alan ya da 16 Nisan’da hastanede olacağını şu anda bilen ve oy kullanabileceğini düşünen vatandaşlarımız 444 38 33 numaralı telefonu arayarak bu destekten faydalanabilecek.”
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