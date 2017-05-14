Hasköy'de Kız Öğrencilerle "Ahlaki Sorumluluklarımız" Konuşuldu

Sunumu Özgür-Der Hasköy şubesinden Zeliha Kartal yaptı. Kartal, konuşmasında; Hz. Şuayb’ın kızları, Hz. Yusuf kıssası, sahabe hanımları vs. konularla ahlak ve iffet konusunu anlatarak Mısırlı genç şehidemiz Esma Biltaci'den bahsederek günümüz gençlerinden örnekler sundu. Sosyal medyanın ahlak üzerine etkisine önemle vurgu yaptı. Bu noktada her ne kadar zaman farklılığı olsa da günün fıkhını oluşturup ona göre bir ahlaki zemin oluşturarak kuşanabilmekten bahsetti. Ayrıca örneklik ve önderlik teşkil eden salih ve saliha insanların yetişmesinde kadının, buna bağlı olarak da genç kızların rolüne değindi. Çok yoğun ve samimi şekilde gerçekleşen program soru ve cevaplarla sona erdi.