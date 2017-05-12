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Hasköy’de İmam Hatipli Öğrenciler Suriyeli Kardeşleri İçin Kermes Yaptı

Hasköy’de İmam Hatipli Öğrenciler Suriyeli Kardeşleri İçin Kermes Yaptı

Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri,  Suriye'deki kamplarda kalan yardıma muhtaç Suriyeliler için kermes düzenledi.

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Kermesten toplanan para başta su olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanması için Suriye'ye gönderildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin duyarlılıkları, ensar-muhacir kardeşliği için bir temsil oldu. Okul bünyesindeki ortaokul öğrencilerinin de yoğun katılım sağlaması gelecek ve kardeşlik noktasında bir umut ve sevinç kaynağı oldu.

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