Hasköy’de İmam Hatipli Öğrenciler Suriyeli Kardeşleri İçin Kermes Yaptı

Kermesten toplanan para başta su olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanması için Suriye'ye gönderildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin duyarlılıkları, ensar-muhacir kardeşliği için bir temsil oldu. Okul bünyesindeki ortaokul öğrencilerinin de yoğun katılım sağlaması gelecek ve kardeşlik noktasında bir umut ve sevinç kaynağı oldu.