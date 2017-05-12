Hasköy’de İmam Hatipli Öğrenciler Suriyeli Kardeşleri İçin Kermes Yaptı
Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri, Suriye'deki kamplarda kalan yardıma muhtaç Suriyeliler için kermes düzenledi.
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Kermesten toplanan para başta su olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanması için Suriye'ye gönderildi.
Öğrenci ve öğretmenlerin duyarlılıkları, ensar-muhacir kardeşliği için bir temsil oldu. Okul bünyesindeki ortaokul öğrencilerinin de yoğun katılım sağlaması gelecek ve kardeşlik noktasında bir umut ve sevinç kaynağı oldu.
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