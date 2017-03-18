Hasköy’de “Hz. İsa ve Tevhidi Mesajı” Konuşuldu

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18.03.2017 16:00
Hasköy’de “Hz. İsa ve Tevhidi Mesajı” Konuşuldu
Muş Hasköy Özgür-Der’in yürüttüğü iki haftada bir gerçekleşen seminerler kapsamında dün  (17.03.2017) Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Hz. İsa ve Onun Tevhidî Mücadelesi” başlıklı bir seminer verildi.

Konuşmacı olarak Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı araştırma görevlisi İlyas Sayım’ın söz aldığı seminere öğretmen ve öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdikleri görüldü.

İlyas Sayım, Hz. İsa efendimizin getirdiği tevhit mesajının yanında mucizevî doğumundan ve gösterdiği diğer olağanüstülüklerden alabileceğimiz birçok ders olduğunu belirtti. Hıristiyan aleminin onu yanlış anlamakla ve Yahudilerin ondan nefret edip onu tekzip etmekle onun özlü ve sade mesajından çok uzak olduklarını ifade eden konuşmacı Hz. İsa’yı sevme ve benimse hususunda hiçbir kitlenin müslümanlar kadar liyakat taşımadıklarını zira onu en iyi anlayanların Muhammet ümmeti olduğunu dile getirdi.

Konuşmada ayrıca dünya siyasetini belirleme anlamında sürekli olarak yahudilerin öne çıkarılmasının doğru olmadığı ve Hıristiyan toplumların da müslümanların etkinliklerinin kırılmasında çok önemli roller üstlendikleri hatırlatıldı. Bu sebeple Hıristiyan dünyanın iyi tanınması gerektiği, aralarındaki teolojik ihtilafların bilinmesinin zarureti ve İncil’in onlar açısından kutsal bir metin olması yönüyle çok iyi tetkik edilmesinin bir şart olduğu vurgulandı.

Konuşmayı müteakip öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ve bir öğrencimizin imamlığında okul mescidinde Cuma namazı eda edildi.

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