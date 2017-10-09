Hasina Diktası Cemaat-i İslam Genel Başkanını Tutukladı

Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkanı Makbul Ahmet ve Genel Sekreter Dr. Şefikur Rahman ile beraber 8 üst düzey yöneticisi Arakanlı mülteciler yapılan bir toplantı sırasında Dakka'da tutuklandı.

Hasine diktası Cemaat-i İslami lideri ve mensubu bir çok kişiyi idam ederken binlercesini de zindanlarda tutuyor.