Hasina Diktası Cemaat-i İslam Genel Başkanını Tutukladı
Cemaati İslami Genel Başkanı Makbul Ahmet ve Genel Sekreter Dr. Şefikur Rahman ile beraber 8 üst düzey yönetici Dakka'da tutuklandı.
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Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkanı Makbul Ahmet ve Genel Sekreter Dr. Şefikur Rahman ile beraber 8 üst düzey yöneticisi Arakanlı mülteciler yapılan bir toplantı sırasında Dakka'da tutuklandı.
Hasine diktası Cemaat-i İslami lideri ve mensubu bir çok kişiyi idam ederken binlercesini de zindanlarda tutuyor.
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