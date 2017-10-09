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Hasina Diktası Cemaat-i İslam Genel Başkanını Tutukladı

Hasina Diktası Cemaat-i İslam Genel Başkanını Tutukladı

Cemaati İslami Genel Başkanı Makbul Ahmet ve Genel Sekreter Dr. Şefikur Rahman ile beraber 8 üst düzey yönetici Dakka'da tutuklandı.

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Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkanı Makbul Ahmet ve Genel Sekreter Dr. Şefikur Rahman ile beraber 8 üst düzey yöneticisi Arakanlı mülteciler yapılan bir toplantı sırasında Dakka'da tutuklandı.

Hasine diktası Cemaat-i İslami lideri ve mensubu bir çok kişiyi idam ederken binlercesini de zindanlarda tutuyor.

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