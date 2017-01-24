Haşdi Sabi’nin Sivil Halka Yönelik Katliamları Devam Ediyor

»Ana Sayfa»Irak
24.01.2017 18:26
Haşdi Sabi’nin Sivil Halka Yönelik Katliamları Devam Ediyor
Musul'da Haşdi Şabi ile birlikte IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenleyen Irak Askeri Polis Birliğinin sokak ortasında sivil halka yönelik katliamları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Mezhepçi Irak askerlerinin, Güneydoğu Musul yakınlarındaki Sümer mahallesinde, IŞİD’e bağlı olmakla suçladıkları üç genci öldürmelerini gösteren video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Birkaç gün öncesine ait olduğu belirlenen görüntülerde, IŞİD mensubu olmakla suçlanan üç genç, üniformalı kişiler tarafından önce dövülüyor, ardından da işkence edilip kurşuna diziliyor.

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Bütün bu süreci cep telefonu ile kaydeden katliamcılar, sosyal medyadan da bu görüntüleri servis etti. 

Gençler görüntülerde kendilerinin IŞİD'la bir alakalarının bulunmadığını söylemelerine rağmen, islami değerlere küfreden kişiler tarafından makineli tüfeklerle kurşuna diziliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şii milisler Haşdi Şâbi'nin Türkmen kenti Telafer'e doğru hareket ettiğine dair açıklamalara ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" demiş; "Haşdi Şâbi'ye cevabımız farklı olur" şeklinde açıklama yapmıştı. 

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Ocak ayının başında Uluslararası Af Örgütü de Haşdi Şabi’nin Sünnilere karşı yargısız infazlar yaptığı ve sistematik şiddet eylemlerinde bulunduğunu açıklayan bir rapor yayınladı.

Kaynak: Haber 7

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