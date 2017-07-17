Haşdi Şabi’den Şii Feyli Kürtlere Tehdit!

Parlamentonun Süleymaniye'deki ofisine yazılı başvuruda bulunan gurubun sözcüsü Esra Feyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve saldırılara maruz kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

''Irak Kürdistan Bölgesi'nde referandum tarihinin açıklanmasından sonra, birçok saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kaldık ve şimdiye kadar üç kardeşimiz katledildi. Bu yüzden bir dilekçe hazırlayıp, parlamento başkanına sunmaları ve bu tehditleri önlemek için çalışmaları amacıyla Kürt milletvekillerine sunduk. Irak parlamentosuna sığındık, bir yasa çıkararak bizi bu tehdit ve tehlikelerden kurtarmalarını istedik. Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehlilhak militanları iş yerlerimize, evlerimize zaman zaman saldırılarda bulunmaktadır. Gönderilen tehdit mektuplarında yaşadığımız yerlerden sürülme ve mallarımıza el koyma tehditlerine maruz kalıyoruz. ''

Feyli Kürtlerin başvurusundan sonra bir açıklamada bulunan Irak meclisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Milletvekili Bahtiyar Şaveys, ''Referandum meselesinin başlamasından sonra özellikle Bağdat'ta yaşayan Feyli Kürtlere karşı tehditler başlamıştır ve Bağdat'ta üzücü hadiseler oluyor. Geçen hafta parlamento ve parlamento dışında harekete geçtik. Yetkililerle toplanıp, bu durumun kabul edilmediğini söyledik.'' dedi.

Merkezi Süleymaniye'de bulunan Değişim Hareketi'nin (Goran) Irak meclisinde Grup Başkan Vekili Mahmut Reza, Bağdat ve Irak'ın değişik şehirlerinde yaşayan yüz binlerce Feyli Kürtü olduğunu belirterek, Bağdat'ta yaşanan acı olaylardan ve tehditlerden haberdar olduklarını konu üzerinde yetkililerle konuşup bu tehditlerin ortadan kaldırılmasını talep edeceklerini dile getirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti.

Liderliğini Kays El Hazali'nin yürüttüğü Asaib Ehlilhak örgütünün, Şii din adamı Mukteda es-Sadr’ın liderliğini yaptığı Sadr Grubu’ndan ayrılanlar tarafından tesis edildiği biliniyor Sadr Grubu’ndan ayrıldıktan sonra, amacını "Amerikan kuvvetleriyle mücadele" olarak açıklayan özel bir örgüt kuran bu kişiler, Amerikalı ve Iraklı kuvvetlere yönelik 6 bin saldırı gerçekleştirdiklerini iddia ediyor.

Irak Parlamentosu, 2016 kasım ayında, Şii Ulusal Koalisyonu tarafından hazırlanan yasa tasarısını kabul ederek, aralarında Asaib Ehlilhak grubunun da bulunduğu Haşdi Şabi çatı örgütünün Irak güvenlik gücü olarak yasal statü kazanmasını kararlaştırmıştı.

Söz konusu yasa tasarısına göre Şii milis gücü Haşdi Şabi, resmi olarak Irak silahlı kuvvetlerinin bir parçası olmasıyla birlikte aynı zamanda Irak Başbakanı’na bağlanıyordu. Kürt ve Arap Sünnilerin karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu yasa ile ilgili endişeler ve itirazlar bulunuyor.

Feyli Kürtleri kimdir?

Çoğunluğu Şii olan ve vatandaşlık hakkı bulunmayan Feyli Kürtler, daha çok Bağdat, Diyala, Misan, Vasit ve Basra’da ikamet ediyor.

Irak hükümeti, 1980'de yaklaşık 300 bin Feyli Kürtünün Irak kimlik kartlarını iptal etmişti. O dönem birçoğu evlerinden çıkarıldı, İran sınırına sürüldü ve halen on binlerce Feyli Kürtü buralarda yaşıyor.

Vatandaşlık haklarının iadesi noktasında Feyli Kürtler için Irak hükümetinin bazı girişimleri olsa da yaklaşık 200 bin kişinin hâlâ kimliksiz yaşadığı belirtiliyor. Bölgedeki tarihsel geçmişlerinin ise yüzlerce yıl öncesine, Zagros Dağları’nın eteklerindeki İran-Irak sınırındaki yerleşimlere dayandığı kaydediliyor.